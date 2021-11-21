حاتم الكور يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

21 نوفمبر، 2021 5:29 م
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الانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24

تقدم المرشح حاتم الكور، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لـ الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

 وألقى الكور كلمة عقب استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال الكور إن “الانتخابات ستنهي الصراع والفتنة وكل الأمور التي لا يجب أن تكون في الشعب الليبي”.

مطالبا الشعب الليبي اختيار من يقود المرحلة من أجل سعادته وسعادة الأجيال القادمة.

يأتي ذلك قبل نحو 24 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا، الإثنين، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.

21 نوفمبر، 2021 5:29 م
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