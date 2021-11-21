تفاصيل القبض على “طاطاناكي” بمطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر القبض على رجل الأعمال حسن طاطاناكي مساء اليوم الأحد في مطار معيتيقة .

وأوضح النشطاء أنه تم القبض على طاطاناكي لدى عودته إلى ليبيا من أجل التقدم لمفوضية الانتخابات، لخوض السباق الرئاسي.

وذكر النشطاء أن مليشيات ” الردع” بقيادة عبدالرؤوف كاره، هي من ألقت القبض على طاطاناكي و اقتادته إلى مكان غير معلوم.

وأكد طاطاناكي، في وقت سابق، أن “غياب ضمير المسؤولين سبب الأزمات التي يعاني منها المواطن”.

واعتبر عبر تغريدة له على تويتر أن “الرئاسة لا تتطلب شخصا عبقريا أو إداريا فذا”.

وقال إنه “من المهم أن يقرر الشعب مصيره واتخاذ القرار الأنسب، ومن ثم ستكون ليبيا دولة ديمقراطية”.

وحذر من أن يكون “التقييم بناء على الجهوية أو التيارات السياسية، بل يجب اختيار من يحمل ضميرا، فليبيا فوق الجميع”.

وأضاف “من يختاره الشعب سنكون كلنا معه”، مشيرا إلى أن “الوضع مأساوي من قلة الأمن والأمان وطوابير طويلة من أجل السيولة”.

وأفاد مصدر قضائي بحسب موقع قناة “218” أن عملية القبض تمت تنفيذاً لأوامر النائب العام دون الكشف عن الاتهامات الموجهة إليه.

حيث أُدرج في قوائم ترقب الوصول في المطار، بعد أن كان من المقرر أن يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وانتقد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، مبدًا الإقصاء للمرشحين أو راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية من خلال القبض عليهم.

معتبرًا أن هذا خير دليل على أن ليبيا لن تقوم لها قائمة، في ظل سطوة المليشيات المسلحة.

وقال، إن “القبض على أي مرشح أو راغب في الترشح ينبئ بأن الدولة لن تقوم ما دام كل بقعة فيها تتحكم بها ميليشيا جاهلة”.

جدير بالذكر، أن طاطاناكي الذي يمتلك شركة للعمليات النفطية، وعدداً من الاستثمارات العقارية، كان قد أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية .