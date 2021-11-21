المنقوش: ليبيا شهدت تدخلًا غير منسق عزز انعدام الأمن الداخلي والإقليمي 

21 نوفمبر، 2021 12:39 م
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نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

أخبارليبيا24

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إن ليبيا شهدت تدخلا مباشرا غير منسق من أطراف متعددة. 

وأضافت المنقوش خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية لمؤتمر “⁧‫حوار المنامة 2021‬⁩ “. أن هذا التدخل عزز انعدام الأمن المحلي والإقليمي وعدم الاستقرار. 

وأوضحت وزيرة الخارجية أن البلاد تمر حاليا بأوقات عصيبة للغاية، لذا يجب أن نقيم حوارا يمثل كل الليبيين من جميع مناطق البلاد. 

وأكدت المنقوش :”لا يمكننا حل النزاعات دون معالجة أسبابها الجذرية وذلك يتطلب منا بناء السلام في عملية ديناميكية لا في النتيجة وحدها”. 

وذكرت وزيرة الخارجية أن بناء السلام يحتاج تغييرا على المستويات كافة وإن لم يشعر المواطن بالمساواة وتوافر الفرص، سيسعى لتحقيق ذاته بعيدا عن قوانين بلاده. 

وتابعت المنقوش :”الدبلوماسية التقليدية والطرق المختصرة، بل حتى القوة غير مجدية في حل النزاعات وبناء السلام. بل الحل في استراتيجية طويلة المدى لا يمكن تحقيقها إلا بالحوار فحسب. 

وعُقدت الجلسة أمس السبت ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة للمؤتمر وكانت بعنوان “تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول “. 

 

21 نوفمبر، 2021 12:39 م
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