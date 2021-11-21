المدعي العسكري التابع للدبيبة يأمر بإيقاف ترشح سيف الإسلام وحفتر

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر المدعي العام العسكري في طرابلس أوامر بإيقاف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، بتهمة “ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ الدولة”.

جاء ذلك في رسالة وجهها مسعود ارحومة، المدعي العام العسكري التابع لما تعرف بـ«وزارة الدفاع» برئاسة الدبيبة، لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الأحد.

تحقيق

وطالب المدعي العام باستبعاد ترشح سيف الإسلام وحفتر، من قائمة المرشحين، لحين امتثالهما للتحقيق في طرابلس، على حد وصف الخطاب.

وجاء خطاب ارحومة – المعين من الدبيبة في أواخر شهر أغسطس الماضي- إلحاقا لتكتابه رقم م ع 48 لسنة 2020 المؤرخ في 11/11/2021 الوارد إلى مفوضية الانتخابات بتاريخ 14/11/2021 والخاص بإيقاف “حفتر وسيف الإسلام”، على حد تعبير البيان.

ضبط وإحضار

وقال الخطاب، إن ذلك جاء استنادا إلى المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة،.

وحيث أنه قد صدرت أوامر بالضبط والإحضار في مواجهة المذكورين أعلاه، على ذمة القضايا المشار إليها يطلب إيقاف السير في إجراءات ترشح المذكورين أعلاه إلى حين أمتثالهما إلى التحقيق في أسند إليهم من وقائع”، على حد زعم الخطاب.

الدبيبة يترشح

وقدم رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أوراق ترشحه لـ الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

تقديم الدبيبة لأوراق ترشحه يأتي رغم أن المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية تمنعه من الترشح.

خدمة الشعب

وقال الدبيبة عقب تقديمه ملف ترشحه، “استشعر حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا”.

وتابع الدبيبة، “قدمت ملف الترشح لخدمة الشعب فقط”، وأضاف، “بدأنا المشوار سويا وسنكمله سويا بشعارنا”.

واختتم الدبيبة حديثه قائلا: “لا حرب بعد اليوم في ليبيا الآمنة الموحدة ذات السيادة”.