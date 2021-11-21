اللواء 73 مشاة بالجيش الوطني يحتفل بتخريج دفعة جديدة

21 نوفمبر، 2021 2:43 ص
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الاحتفال بتخريج دفعة من منتسبي اللواء 73 مشاة بالجيش الوطني
الاحتفال بتخريج دفعة من منتسبي اللواء 73 مشاة بالجيش الوطني

أخبار ليبيا24

احتفل اللواء 73 بالجيش الوطني بتخريج دفعة جديدة في حضور عدد من القادة العسكريين. وجرى الاحتفال، السبت، بمركز تدريب اللواء 73 بسلوق في حضور مدير إدارة التدريب ومدير إدارة التسليح ومدير إدارة التوجيه المعنوي وآمر اللواء 73 والعقيد صدام خليفة حفتر مندوبا عن القيادة العامة وآمر اللواء 128 معزز.

وتم خلال الاحتفال استعراض الكراديس وعرض لبعض الحركات القتالية من قبل جنود وخريجي هذه الدفعة.

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وذكرت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، أن هذه الدفعة ستنظم لقوة اللواء 73 أحد التشكيلات التي قارعت الإرهاب وقدمت العديد من الشهداء والجرحى.

وألقى مدير إدارة التدريب كلمة حيّا فيها اللواء 73 وخريجي الدفعة. كما ألقى مدير إدارة التوجيه المعنوي كلمة أكد فيها على أن مثل هذه الدفعات ترفع معنويات الليبيين.

كما حيّا الخرجين على التحاقهم بميدان الشرف والرجولة من أجل فداء الوطن الذي يفخرون به.

وبدوره تحدث آمر اللواء 73 حيث حيَا الحاضرين ومنتسبي الدفعة وأكد على استمرار النهج في بناء قوات مسلحة قوية.

تمرين معنوي

وفي إطار التمارين التعبوية نفذت الكتيبة 155 مشاة تمرين تعبوي باسم آمرها السابق الشهيد العميد فتحي العماري. وجرى تنفيذ التمرين بالذخائر الحية على مستوى السرية في الهجوم من الحركة ومدعومة برعيل دبابات. إضافة إلى المدفعية وحضيرة استطلاع وحضيرة هندسة.

وحضر التمرين رئيس أركان قوات الدفاع الجوي ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية ورئيس هيئة التنظيم والإدارة ورئيس هيئة الإمداد والتموين. كما حضر مدير إدارة التوجيه المعنوي وآمر اللواء 106 مجحفل وعدد من ضباط القوات المسلحة.

وأثنى، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، الفريق ركن الهادي الفلاح، على دور هذه المناورات والتمارين التعبوية.

وبدوره أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، أن هذه التمارين التعبوية هي رسالة مهمة وقوية تثلج صدر كل الليبيين الأحرار الشرفاء الوطنيين. كما ترفع من معنوياتهم بعد أن تأكد الليبيين مدى أهمية الجيش والقوات المسلحة.

وأكد أن في غيابها تغيب السيادة ويتفشى الإرهاب والفوضى، ولكن في وجودها تستطيع حماية الوطن والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمنه وسلامته. كما قال إن هذه القوة تعد الآن على أعلى مستوى والتمارين التعبوية تتنوع في مختلف الوحدات العسكرية.

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21 نوفمبر، 2021 2:43 ص
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