السويحلي: الحكومة غير ملزمة بحماية الانتخابات

أخبارليبيا24

قال الرئيس الأسبق لمجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن السويحلي إن الحكومة ليست ملزمة بحماية عملية انتخابات بدون أساس دستوري.

وأضاف السويحلي عبر حسابه على “فيسبوك” أن الحكومة غير ملزمة بحماية انتخابات انتهكت إجراءاتها كل ما يتعلق بالقانون.

وأوضح أن الحكومة ككل حكومات العالم مُلزمة فقط بتأمين ما يتفق مع القوانين والقواعد الدستورية السائدة.

وتابع ‏الأمن حق للجميع وليس لدعم أحد الأطراف السياسية في فرض “قوانينه” على الآخرين، وعلى وزارة الداخلية الإلتزام بذلك.

وكان السويلحي علق على إعلان سيف الإسلام القذافي لـ الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال السويحلي، “إن سيف الإسلام القذافي مكانه في قوائم المطلوبين للعدالة وليس في قوائم المرشحين للانتخابات”.

وجاء تصريح السويحلي في تغريدة له عبر حسابه بموقع فيسبوك عقب ساعات من إعلان سيف الإسلام القذافي ترشحه للانتخابات الرئاسية.