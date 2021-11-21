الدبيبة يتابع خطة وزارة الصحة لعلاج أورام الأطفال

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تابع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الأحد مع وكيل وزارة الصحة سمير كوكو واللجنة الفوية المكلفة بعلاج النخاع الشوكي، آلية تفعيل الإتفاقية الليبية الفرنسية بخصوص توطين العلاج الخاص بهذه الحالات.

وأعطى الدبيبة تعليماته بضرورة إتمام هذا الملف على مرحلتين.

وتضمنت المرحلى الأول منها ايفاد الحالات المعتمدة للعلاج.

وشملت المرحلة الثانية ضرورة استكمال إجراءات الإتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.

يشار إلى أن الدبيبة بحث صباح اليوم الأحد، بمكتبه مع وكيل وزارة الصحة سمير كوكو، سير أعمال اللجنة المعنية بإعداد مقترح حول مكافآت العاملين بمراكز العزل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته بالفيسبوك أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من وزير الصحة رقم 216 لسنة 2021.

وأوضح أن اللجنة كلفت بإعداد مقترح بشأن مكافآت العاملين بمراكز العزل والجهات الأخرى المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا.

في حين نوه إلى أن اللجنة معنية بإعداد مقترح خاص بعقود المتعاونين بالمراكز المشار إليها وإعداد الهيكل التنظيمي لها وتصنيفها”.

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت الثلاثاء منصة تحصين الإلكترونية المتخصصة في إصدار شهادات الحصول على لقاح كورونا وشهادات اختبار PCR .

وأوضحت وزارة الصحة أن منصة تحصين التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

وتمكن المنصة المواطنين الراغبين في السفر الحصول على شهادات تطعيم خاصة بلقاح كورونا معتمدة تحمل رمز الاستجابة السريع .

في حين تم توقيع اتفاقية مشاركة الرقم الوطني بين المركز الوطني والهيئة العامة للمعلومات.