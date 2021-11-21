الجويفي يُبارك انطلاق دوري كرة القدم

أخبار ليبيا 24

بارك وزير الرياضة، عبد الشفيع الجويفي، دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في نسخته السابعة والأربعين للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وفي بيان له، اليوم الأحد، ثمن الجويفي حرص الأندية وتفاعلها مع انطلاق الموسم.

ودعا الجويفي اللاعبين والجماهير بالتحلي بالأخلاق الرياضية والتعاون مع اللجان المنظمة، واللجان الأمنية، والحكام والإعلام، ليظهر الدوري بالشكل المشرف واللائق.

وتابع الجويفي، “نسعى دائما لتقديم الدعم اللازم لكافة الأنشطة الرياضية رغم المعوقات والصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملنا ووفق الإمكانيات المتاحة لدينا”.

وأكد الجويفي حرصه الدائم على انطلاق كافة المسابقات الرياضية في ليبيا في وقتها.

مشيرا أن ذلك من مردود إيجابي على المنظومة الرياضية، والتأكيد على الاستقرار الأمني والرياضي والاجتماعي بالبلاد.

وانطلق الدوري الليبي اليوم الأحد بأربع مباريات حيث يلاقي الأهلي بنغازي خليج سرت، وأهلي طرابلس يلاقي الشط، والهلال يواجه التعاون، في ححين يلتقي المحلة والأولمبي.