التشكيك في قدرات المرأة الليبية.. هكذا جاءت الردود في استطلاع للرأي

أخبار ليبيا24

يقول، تقرير صادر عن المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية في سنة 2013، إن المرأة في ليبيا تتمتع بتعليم عال، حيث وجدت المؤسسة أن عدد النساء اللائي يحملن درجة البكالوريوس (أو أعلى) قريب جدا من عدد الرجال.

هذا يشير، إلى أن قدرات المرأة الليبية كبيرة، ما يمكنها من مشاركة الرجل في سوق العمل.

كما بيّن التقرير، أن 77 في المئة من النساء الليبيات دون سن 25 عاما يعتزمن مواصلة التعليم العالي، مقارنة بـ 67 في المئة فقط من الشباب.

ومع هذا ذكر التقرير، أن النساء الليبيات يعانين بعد التخرج من وجود فجوة واسعة بين التعليم والتوظيف، حيث تحصل 43 في المئة فقط من النساء الحاصلات على تعليم عال على وظائف رسمية.

قدرات المرأة الليبية

وحول دور المرأة في المجتمع الليبي، طرحت أخبار ليبيا سؤالًا على متتبعيها، يقول: “على مر العصور كانت المرأة الليبية ناجحة.. ولكن ليش لعند توا يتم التشكيك في قدراتها؟”.

وفي هذا الشأن أجاب متتبعي الوكالة على منصتيها في فيسبوك وتويتر، حيث قالت إحدى المشاركات: “إللي تبي تخدم تخدم واللي تبي تشد حوشها تشده، وكل حد معروف شن تربيته وشن انيه متعه”.

وأضافت، المشاركة باللهجة الليبية، تقول: “فيه اللي تخدم ومتربية وفيه لي في حوشها و(…) وأكيد العكس صحيح. إن شاء الله ربي يستر بناتنا وخواتنا وكل أنثى مسلمة وتخاف ربي”.

أما مشاركة أخرى، فقد ذكرت، “هذا حال النساء في جميع أنحاء العالم”.

بينما ذكر مشارك، “هوينا موجودة في كل مكان. مدارس ومستشفيات وشرطة وأمن وإعلام ومجلس نواب وزارات داخلية وخارجية وين ما تمشي”.

المرأة ناجحة ومجتهدة

ورأت إحدى المشاركات، أن الأمر لا يتعلق بالتشكيك في قدرات المرأة، حيث قالت: “مش تشكيك لكن خوف عليها أكثر شي. يعني تربينا هكي مش مطلوقات وأي بنت ناجحة وراها خوتها وبوها وزوجها”.

في المقابل قال أحد المشاركين: “هي ناجحة ومجتهدة وذكية ولديها مميزات كثيرة، لكن في الطبخ”. بينما قال آخر: “كانت والبعض لايزال حتى اليوم.. المرأة أساس المجتمع” .

إحدى المشاركات تسائلت: هل المرأة أحسن من الرجل؟؟”. وتابعت: “مع أني امرأة إلا أني أجد أن مسؤوليتي ليست كمسؤولية الرجل. هناك اختلاف كبير”.

وأضاف، “للمرأة رسالتها في الحياة الأمومة والتربية، والتعلم من حقها. أنا لست ضدها لكن من ناحية الأفضل؛ الرجل يعتبر الأفضل. حتى الرسالة والدعوة للدين، ربي كلّفها إلى الأنبياء”.