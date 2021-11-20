كيم كارداشيان تنقذ 130 لاعبة من طالبان

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قالت عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان اليوم الجمعة عن أن اديها مخاوف من حركة طالبان بعد نجاحها في إنقاذ 130 لاعبة كرة قدم أفغانية.‏

وأوضحت كارداشيان عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابها على موقع تويتر أنه لا تزال هناك لاعبات في أفغانستان تتعرض حياتهن للخطر بسبب طالبان

في حين نوهت أن طالبان قطعت رأس لاعبة الكرة الطائرة الأفغانية محجبين حكيمي.

وكانت حكيمي في أوائل العشرينيات وفي أوجها لافتة إلى أن طالبان تبحث عن لاعبات مثلها.

وتابعت أن حركة طالبان تبحث عن الاعبات والصحفيات والقاضيات والناشطات في أفغانستان

وأردفت أن هناك دور للأيتام تبيع أيتامهم بشكل رهيب مقابل المال.

وقالت أن أكبر مشكلة هي أن هؤلاء النساء ليس لديهن دولا ترحب بهم كلاجئات.

وناشدت كارداشيان “نحن بحاجة إلى المزيد من البلدان لفتح أذرعها لهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في خوف كل يوم، مثلما فعلت المملكة المتحدة مع 130 فتاة وعائلاتهن اليوم”.

وأعربت عن قلقها بشكل خاص من أن يتم نسيان أفغانستان وتصبح من أخبار الأمس.

وطالبت بالمحافظة على نشر الوعي بشأن كل الأفراد المعرضين لمخاطر وخاصة النساء والفتيات المعرضين لخطر القتل على يد “طالبان” و”داعش”.

وتابعت قائلة: “دعونا نبقي قصصهم حية ونفعل ما في وسعنا للمساعدة!”.

وفي تغريدة أخرى لها وصفت كيم كارداشيان ما فعلته باستئجار طائرة من منظمة يهودية لنقل 130 لاعبة كرة قدم أفغانية إلى بريطانيا مع عائلاتهن.

وقالت بأنه شرف عظيم لها أنها كانت جزءا من عملية الإنقاذ للاعبات”.

ونشرت لمتابعيها على تويتر فيديو للاعبات عند وصولهن بريطانيا وهن فرحات بسبب نجاتهن.

يذكر أنه في منتصف شهر أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وأكدوا أنهم منفتحين على التعامل مع المجتمع وأنهم وعدوا بعدم تكرار تجربتهم السابقة.

وكانت طالبان تحظر تعليم الفتيات وخروج النساء إلى الأماكن العامة دون وجود محرم معهم.