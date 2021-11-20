قلم القذافي يتقدم رسميا لخوض سباق الرئاسة

أخبار ليبيا 24

تقدَّم بشير صالح رسميًا بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بسبها، ليخوض سباق الرئاسة.

وقال بشير صالح في كلمة له “قررت معكم وبكم الترشح للانتخابات الرئاسية”.

مشيرا أن “الليبيون قادرون على صنع المستقبل دون قيد من أحد”.

وتابع: “الوطن يتسع للجميع ويحتضن الجميع، واليوم نؤسس لبناء دولة حديثة في العصر الحديث بعقل متميز”.

يذكر أن بشير صالح كان يشغل منصب مدير مكتب معمر القذافي ورئيس محفظة أفريقيا الاستثمارية.