قلم القذافي يتقدم رسميا لخوض سباق الرئاسة

20 نوفمبر، 2021 2:25 م
17
سباق الرئاسة

أخبار ليبيا 24

تقدَّم بشير صالح رسميًا بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بسبها، ليخوض سباق الرئاسة.

وقال بشير صالح في كلمة له “قررت معكم وبكم الترشح للانتخابات الرئاسية”.

مشيرا أن “الليبيون قادرون على صنع المستقبل دون قيد من أحد”.

وتابع: “الوطن يتسع للجميع ويحتضن الجميع، واليوم نؤسس لبناء دولة حديثة في العصر الحديث بعقل متميز”.

يذكر أن بشير صالح كان يشغل منصب مدير مكتب معمر القذافي ورئيس محفظة أفريقيا الاستثمارية.

 

 

20 نوفمبر، 2021 2:25 م
17

مقالات ذات صلة

منحة الزواج

تخصيص 500 منحة زواج للأشخاص ذوي الإعاقة

20 نوفمبر، 2021 4:09 م
الانتخابات الرئاسية

سباق الرئاسة.. عبدالمجيد سيف النصر يُعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

20 نوفمبر، 2021 2:48 م
مفوضية الانتخابات

إنفوغرافيك| إلى أين وصلت العملية الانتخابية في ليبيا؟

20 نوفمبر، 2021 1:34 م
اللغة الأمازيغية

الدبيبة يتعهد بتدريس مناهج اللغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا

20 نوفمبر، 2021 1:23 م
زر الذهاب إلى الأعلى