عقيلة صالح يقدم أوراق ترشحه للرئاسة في بنغازي

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قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أوراق ترشحه اليوم السبت كمرشح للانتخابات الرئاسية.

تقديم أوراق المستشار صالح كان بمقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي.

وقال صالح عقب تقديم أوراق ترشحه “حضرت اليوم السبت إلى مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم مستندات الترشح إلى منصب رئيس الدولة الليبية”

وتابع صالح “وبهذه المناسبة أدعو جميع الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأنها هي المخرج الوحيد لإنهاء الأزم”.

ودعى صالح المجتمع الدولي إلى الإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاههتها .

وعبر صالح عن تمنياته في أن تجرى الانتخابات بنزاهة وشفافية إحتراما لإرادة الجمي».

وأكد أن من يتولى رئاسة الدولة هو مقاتل ليبي اختاره الشعب الليبي بإرادته الحرة ودون تدخل من الغير

ونوه إلى أنه يجب أن لا يكون هناك أي التفاف مادي أو معنوي في هذه العملية الانتخابية كما أنه لا مجال لوجود بريق المال الفاسد فيها.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، أنها باشرت في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت إحالتها إلى مكتب النائب العام وجهات أخرى. وذلك للتحقق من شروط الترشح.

وقالت المفوضية إن القائمة احتوت على بيانات 10 مترشحين إلى كل من النائب العام.

في حين قالت أنها أحيلت أيضا لجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي عملا بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

وبيّنت المفوضية، أن القانون يشترط على المترشح، ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.