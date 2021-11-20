صحة البشرة تعتمد على مناعة الأمراض الجلدية

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أكدت دراسات حديثة وجود رابط بين صحة بشرة الإنسان ومناعتها ضد الأمراض الجلدية المختلفة.

الدراسات بحثت الأمر من جهة ووجود بكتيريا الأمعاء .

ونشر المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة تسرد تفاصيل دور بكتيريا الأمعاء.

وتضمنت الحماية من مجموعة متنوعة من اضطرابات الجلد باعتبار هذه البكتيريا منظما رئيسيًا لجهاز المناعة.

وتناولت الدراسة دور بكتيريا الأمعاء في الحماية من أمراض مثل التهاب الجلد التأتبي والصدفية

كما بحثت أمراض حب الشباب وقشرة الرأس، وحتى سرطان الجلد.

ويترتب على الدور الذي تلعبه البكتيريا الموجودة في الأمعاء دورا في حماية البشرة.

وقالت أن أي خلل يصيبها ينعكس في صورة العديد من المشاكل الجلدية.

وتتمثل المشاكل في حب شباب والإكزيما وداء الصدفية، أو التهابات في الجلد.

وأكدت الأبحاث أن ثلاثة أرباع قدرات الجسم المناعية موجودة في الأمعاء.

مؤكدة ضرورة الانتباه إلى النظام الغذائي المتوازن للحفاظ على تلك الوسيلة المناعية التي تسهم كذلك في محاربة الشيخوخة المبكرة.

ويشير الخبراء إلى أهمية أن يعتمد النظام الغذائي على تناول الخضروات والفواكه والبقوليّات والحبوب الكاملة.

ويحدث فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة عندما يكون هناك زيادة غير طبيعية في إجمالي عدد البكتيريا.



خاصة أنواع البكتيريا التي لا توجد عادة في هذا الجزء من السبيل الهضمي.

وتُدعى هذه الحالة المرضية أحيانًا متلازمة العروة العمياء.

وعادة ما تتضمن مؤشرات النمو البكتيري أعراضه فقدان الشهية وألم البطن والغثيان والانتفاخ