المريمي: “صالح” أحد فقهاء القانون ولا يمكن أن يقع في أي مخالفة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد فتحي المريمي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، أن عقيلة صالح توقف عن ممارسة مهام عمله منذ شهر سبتمبر الماضي.

وقال المريمي إن لـ “عقيلة” الحق في خوض السباق الانتخابي وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون الانتخابات .

المادة 12

وأوضح “ ترشح عقيلة لا يخالف المادة 12 التي تنص على ضرورة توقف المرشح للانتخابات عن العمل قبل موعدها بثلاثة أشهر”.

وتابع “رئيس مجلس النواب أحد فقهاء القانون ولا يمكن أن يقع في أي مخالفة قانونية، خاصة أنه على رأس المجلس الذي خرج منه القانون الانتخابي”.

أوراق الترشح

هذا وكان المستشار عقيلة قد تقدم اليوم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمركز المفوضية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي.

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن قوانين الانتخابات عامة ولم تُقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض .

وخلال تصريحات لفضائية “العربية”، قال “قوانين الانتخابات عامة ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض”.

وأضاف عقيلة صالح اليوم السبت “متعجب من رغبة البعض في عدم التقييد بقوانين الانتخابات الليبية”.

خلافات

وتابع رئيس مجلس النواب “على أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتا.

وشدد صالح على أن المادة 12 الذي تشهد خلافات ورفض من بعض القوى لن يتم تعديلها .