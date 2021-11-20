سباق الرئاسة.. عبدالمجيد سيف النصر يُعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24

أعلن عبدالمجيد سيف النصر، اليوم السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقدم سيف النصر أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية من مكتب المفوضية الوطنية للانتخابات في سبها.

وقال سيف النصر في كلمة له، “إن الانتخابات مهمة من أجل الانتهاء من المرحلة الانتقالية كاملة”.

وتابع: “سنرضى جميعًا بالانتخابات، ونفخر بأن لفزان مرشحًا في تلك الانتخابات”.

واعتبر سيف النصر أن ثورة فبراير “جاءت من أجل الحرية وليس العودة للقيود.. وما يحدث بفضل فبراير والشباب الذين يريدون التغيير”.

وأردف سيف النصر قائلا: “أترشح للنهوض بليبيا ورفع المعاناة عن الشعب ووجود الاستقرار والأمن لكامل بلدنا”.

وشدد سيف النصر على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والانطلاق نحو ليبيا الجديدة.

وكان اسم سيف النصر ضمن القوائم الأربعة المرشحة لتولي السلطة الانتقالية الموقتة التي اختارها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في فبراير الماضي.