دندياس يناقش الوضع في ليبيا مع نظيره الفرنسي

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ناقش وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الجمعة الأوضاع في ليبيا خلال جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي جون إيف لو دريان في أثينا على هامش اجتماع رباعي مع وزراء خارجية مصر وقبرص.

ودعا دندياس دول الاتحاد الأوروبي، للاقتداء بفرنسا ومنع تزويد الدول المهددة بالحرب بالسلاح، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأعرب ديندياس عن أمنياته بنجاح الرئاسة الفرنسية المقبلة للمجلس الأوروبي.

في حين تتولى باريس رئاسته في النصف الأول من 2022، مؤكدا دعم اليونان لكامل لأولويات العمل المحددة في أجندة المجلس.

وقال ديندياس إن اليونان يشاطر فرنسا قلقها بشأن منطقة الساحل الأفريقي.

وأكد مراقبة بلاده عن كثب التطورات من خلال السفارة اليونانية في السنغال”.

وتطرق وزير الخارجية اليوناني ونظيره الفرنسي إلى عدة قضايا بينها ضم البلقان للاتحاد الأوروبي والأوضاع في ليبيا والبحر المتوسط.

وكانت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشمال أفريقيا كارين ساساهارا دعت السياسيين في ليبيا التنازل والاتفاق على أساس إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

في حين نوهت نائبة الخارجية إلى ضرورة اعتماد المزيد من الإجراءات المؤيدة للشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا.

جاء ذلك في الاجتماع الذي استضافته مبادرة شمال أفريقيا التابعة للمجلس الأطلسي، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI).

ويناقش الاجتماع الآثار المترتبة على الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية والتحديات المستقبلية التي تواجه شمال أفريقيا.

في حين سلط عدد من مسؤولي المبادرة والسفراء الضوء على مجموعة واسعة من التحديات.

وتمثلت تلك التحديات في مكافحة الإرهاب العابر للحدود وتهريب المهاجرين غير القانونيية