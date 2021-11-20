أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تخصيص 500 منحة زواج للأشخاص ذوي الإعاقة، أو ممن تم تقييدهم ضمن دار الرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية، الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن قيمة المنحة الواحدة 50 ألف دينار.

على أن تصرف إذا كان أحد الزوجين من الأشخاص ذوى الإعاقة أو كليهما، دون التقيد بتاريخ الزواج.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد مشاورات متواصلة بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.

وكان الدبيبة قد وجّه بإعادة فتح منظومة الزواج، بعد تخصيص مليار دينار ثانٍ لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في الزواج لتقديم ملفاتهم.