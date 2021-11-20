صالح: المادة 12 من قانون الانتخابات لن تُعدل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن قوانين الانتخابات عامة ولم تُقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض .

وخلال تصريحات لفضائية “العربية”، قال “قوانين الانتخابات عامة ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض”.

وأضاف عقيلة صالح اليوم السبت “متعجب من رغبة البعض في عدم التقييد بقوانين الانتخابات الليبية”.

خلافات

وتابع رئيس مجلس النواب “على أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتا.

وشدد صالح على أن المادة 12 الذي تشهد خلافات ورفض من بعض القوى لن يتم تعديلها .

أوراق ترشحه

وقدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أوراق ترشحه اليوم السبت كمرشح للانتخابات الرئاسية.

تقديم أوراق المستشار صالح كان بمقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي.

وقال صالح عقب تقديم أوراق ترشحه “حضرت اليوم السبت إلى مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم مستندات الترشح إلى منصب رئيس الدولة الليبية”.

المشاركة

وتابع صالح “وبهذه المناسبة أدعو جميع الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأنها هي المخرج الوحيد لإنهاء الأزم”.

ودعى صالح المجتمع الدولي إلى الإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها .

وعبر صالح عن تمنياته في أن تجرى الانتخابات بنزاهة وشفافية احتراما لإرادة الجمي».

مقاتل ليبي

وأكد أن من يتولى رئاسة الدولة هو مقاتل ليبي اختاره الشعب الليبي بإرادته الحرة ودون تدخل من الغير .

ونوه إلى أنه يجب أن لا يكون هناك أي التفاف مادي أو معنوي في هذه العملية الانتخابية كما أنه لا مجال لوجود بريق المال الفاسد فيها.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، أنها باشرت في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

شروط الترشح

وأوضحت إحالتها إلى مكتب النائب العام وجهات أخرى. وذلك للتحقق من شروط الترشح .

وقالت المفوضية إن القائمة احتوت على بيانات 10 مترشحين إلى كل من النائب العام .

في حين قالت أنها أحيلت أيضا لجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية .

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي عملا بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

وبيّنت المفوضية، أن القانون يشترط على المترشح، ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.