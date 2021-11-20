السماء تمطر دولارات في كاليفورنيا

أخبار ليبيا 24

سقطت، الجمعة، رزم من الدولارات من سيارة لنقل المال على طريق سريع في كاليفورنيا، مما دفع بسائقين إلى التهافت لاستغلال هذه الفرصة غير المتوقعة وكأن السماء تطمر دولارات.

إلا أن الشرطة وصلت سريعا إلى المكان لإعادة الوضع إلى طبيعته، وألقت القبض على شخصين كانا يجمعان النقود.

وقال، كورتيس مارتن، من شرطة الطرق السريعة: “ثمة مقاطع فيديو كثيرة تظهر أناسا يسرقون المال على الطريق السريع من خلال جمعه من الأرض”.

وأكد أن الأموال التي وقعت من المركبة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات، وتعود إلى مصرف ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة.

ووقع الحادث بعدما فتح باب المركبة المصفحة عرضا بصورة غير متوقعة قرب سان دييغو.

وتظهر فيديوهات انتشرت عبر التواصل الاجتماعي أناسا يتوقفون على الطريق لجمع الأوراق النقدية.

وحذرت الشرطة من أنها ستستعين بمقاطع الفيديو لتقفي أثر الأشخاص الذين لن يعيدوا المال الذي جمعوه من دون وجه حق”.

وقال مارتن: “من الأفضل أن يتحلوا بالنزاهة بدل انتظار أن نجدهم ونقرع بابهم”.

وأوقفت الشرطة في مكان الحادثة رجلا وامرأة تهافتا لجمع الأموال، لكنهما علقا خارج سيارتهما على الطريق السريع بعدما أغلقاها بالخطأ والمفتاح داخلها.