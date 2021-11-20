الدبيبة يهاجم قانون انتخاب الرئيس ويقول إنه فُصل على أشخاص بعينهم

أخبار ليبيا24

هاجم، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، قانون انتخاب الرئيس. وقال إن القانون فُصل على أشخاص بعينهم.

واعتبر الدبيبة، في اجتماع بمدينة زوارة غرب ليبيا، اليوم السبت، أن “قانون الانتخاب الحالي يحرم الليبيين من تحقيق مصيرهم. وسيزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم في مستقبل أفضل ومريح”.

وأضاف الدبيبة، أن “قانون انتخاب الرئيس لا يضمن مصالح الليبيين، بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية في أن تستمر معاناة الليبيين”، على حد قوله.

وقال الدبيبة، إن القضاء الليبي نزيه ولن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني في أصول التشريع. كما اعتبر أن القضاء سيكون في موعده التاريخي ومفوضية الانتخابات لن تكون طرفا سياسيا وستحترم القضاء. وحذّر الدبيبة، من أن أي عرقلة نحو “تصحيح مسار” العملية الانتخابية سيكلف الكثير.

وأتت تصريحات الدبيبة قبل نحو شهر من موعد الانتخابات المقرر يوم 24 ديسمبر القادم.

ويطمح الدبيبة، إلى إحداث تغيير في قانون الانتخابات. ويشترط قانون انتخاب الرئيس في مادته الـ(12) على تخلي المرشح عن أي منصب يشغله لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

ويرفض مجلس النواب الليبي، المُشرع للقانون، على إحداث أي تعديل. كما أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، بأن “الأوان قد فات” على تعديل قوانين الانتخابات، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وبدأت إدارات المفوضية العليا للانتخابات الثلاث (طرابلس-بنغازي-سبها) منذ أيام في قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقد أكدت المفوضية أن عدد المرشحين حتى يوم الخميس الماضي وصل إلى (23) مرشحا. كما أنها أكدت على أن قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يُعد قبولا مبدئيا.

وقالت إنها ستحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، إضافة إلى جهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وأوضحت المفوضية، أن ذلك يأتي عملا بقانون انتخاب رئيس الدولة، وذلك للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.