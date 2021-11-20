الدبيبة يتعهد بتدريس مناهج اللغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا

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تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، السبت، بأنه سيُصدر تعليمات لوزارة التعليم بتسهيل كل السُبل لتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا.

وأكد، خلال زيارة إلى بلدية زوارة، إن الأمازيغ لهم الحق في الحصول على حقوقهم الثقافية.

وقال “إن أبشع ما قد يتعرض له الإنسان أن يتعرض لطمس هويته وقوة مجتمعنا تكمن في تنوعه.

وأكد الدبيبة على حق الأمازيغ في أن يطالبوا بدستور يكفل لهم كل الحقوق.

جاء ذلك في كلمة عقب وصول الدبيبة ونائبه رمضان بوجناح رفقة عدد من الوزراء ومديري الأجهزة التنفيذية إلى زوارة في زيارة تفقُّدية للمدينة.

وتابع: “أصدرت تعليماتي لمصلحة الأحوال المدنية للسماح لكم بتسجيل الأسماء الأمازيغية طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية”.

وأضاف: “ندخل على انتخابات لا دستور فيها”.

مشيرا إن “العزل السياسي يستهدف مكونات المجتمع، وأدرك تآمر الطبقات السياسية التي تريد السيطرة على ثروات الليبيين وأفكارهم”.