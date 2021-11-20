التكبالي: 34 يوما والقوات الأجنبية لازالت هناك

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قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن أربعة وثلاثون يوما للإدلاء بأصوات الليبيين والقوى الأجنبية والمرتزقة لا زالت هناك.

وتساءل على التكبالي في تغريدة له على تويتر حول كيفية استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا رغم أن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات لم يتبق له سوى 34 يوما.

وتعجب من استمرار وجود المرتزقة مع تأكيد الجميع على إخراجهم قبل إجراء الانتخابات متسائلا هل خدع العالم الليبيين .

وكان عبدالرحمن الشاطر عضو مجلس الدولة الاستشاري قال إنه يتخوف من إصابته بخيبة الأمل.

وأوضح أن مرشحه الذي ينتظره لم يتقدم للانتخابات الرئاسية رغم أن العد التنازلي يمضي سريعا وباب قبول سيقفل الإثنين.

وأضاف الشاطر على حسابه بالفيسبوك لا زلت انتظر قراءة اسم مهاتير محمد الليبي ضمن قائمة المتقدمين لنيل المنصب.

وتابع هل خيبة الأمل ستقضي على حلمي لأكف عن الحلم بدولة مزدهرة.

من جانبه علّق محمود شمام عضو المجلس الوطني الانتقالي المنتهية ولايته على ترشّح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.

وقال شمام “بعد عقود من حكم الفرد المطلق والإرهاب والعنف ضد الخصوم ابن حاكم ليبيا المُطلق يحتكم إلى صندوق الاقتراع.

وأضاف شمام في تصريحات صحفية “انصافاً لإقدام الملايين التي خرجت يهتف الشعب يريد إسقاط النظام مرحباً بالصندوق قاضياً لاختلافاتنا ونعم للقانون في الفصل بحقه في الترشح، ولنرَ بعدها مَن المستفيد ومَن المتضرّر”.

ويتواصل بمقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استقبال مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية.

وأصبح العدد الكلي لأعداد المرشحين (23) مرشحاً، وتجدر الإشارة إلى أن قبول الملفات يُعد قبولاً مبدئياً.