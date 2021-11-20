نقيب الخبازين : الاحتياطي من الدقيق لا يكفي سوى شهر

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد نقيب الخبازين أبو خريص محمد، أن الاحتياطي المتواجد من الدقيق في أكبر المخابز لا يكفي سوى شهر واحد.

وجاء تصريح نقيب الخبازين اليوم السبت، على خلفية قرار وزارة الاقتصاد بسحب قرار تحديد أسعار السلع .

رغبة الدولة

وقال أبو خريص محمد خلال تصريحات تلفزيونية: ” سعر رغيف الخبز يعتمد على رغبة الدولة في دعم القمح والدقيق”.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد حددت سعر الرغيف عندما كان ثمن قنطار الدقيق “140” دينارا بينما ثمنه الحالي “225” دينارا.

في الشأن ذاته، صرح رئيس نقابة الخبازين، بأن مخزونهم الاحتياطي من القمح يكفي لشهر واحد فقط.

تنبيه سابق

وشدد في الوقت ذاته على إنهم نبهوا منذ 3 سنوات إلى عدم وجود مخزون استراتيجي من القمح والدقيق .

وذكر أن الخبازين يوفرون احتياجاتهم من الدقيق عن طريق التجار بسعر وصل إلى 227 دينارا للقنطار.

وفي تصريحات سابقة، أكد أن القدرات الإنتاجية للشركة ‏العامة للمطاحن، لا تغطي حتى 5% من المخابز.

وزن الرغيف

وأوضح أبو خريص، أن أسعار الدقيق الآن لا تسمح للخباز بتحضير ‏رغيف الخبز بوزن 100 غرام .

وتابع بقوله “الآن فقد لوحظ ارتفاع أسعار الدقيق بشكل ‏عشوائي وصل إلى 220 دينار في طرابلس، وفي المنطقة الشرقية ‏‏240 دينار، أما منطقة الجنوب 260 دينار، والكفرة يقدر سعره ‏‏260 دينار أيضا”.‏

تغطية المخابز

ولفت إلى أنه حتى الكمية التي تم الكشف عليها، والتي تقدر بحوالي ‏‏300 طن لا يمكنها تغطية عدد المخابز.

وذكر أبو خريص أن ليبيا بها نحو 7 ‏آلاف مخبز، مؤكدا أن “الآلية التي تتبعها شركة المطاحن فتحت ‏باب السمسرة من جديد”.‏

ونوه إلى أن مطاحن الشركة بالمنطقة الشرقية والجنوبية ‏متوقفة عن العمل والمطاحن الموجودة أربعة فقط منها في منطقة ‏زليتن وطرابلس وجنوب طرابلس وصرمان .

مخابز ‏وهمية

ولفت إلى أنه من المفترض عند إعطاء الدقيق ‏لأصحاب المخابز، أن يتم طلب كشف من نقابة الخبازين ومن الحرس البلدي.

وتحدث في 2018، عندما قامت النقابة بتوزيع الدقيق ‏بالاتفاق مع الحرس البلدي، تم العثور على العديد من المخابز ‏الوهمية‎ .‎

وأتم بقوله “طلبنا من وزير الاقتصاد بعض النقاط منها أن يتم إلغاء ‏تسعيرة رغيف الخبز، و‏يحول الأمر بين الخباز والسوق فقط.