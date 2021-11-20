إحباط محاولة إدخال حبوب مخدرة عبر رأس جدير

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تمكن أعضاء مركز جمرك ميناء طرابلس البحري من إحباط محاولة إدخال شحنة حبوب مخدرة مرحلة عبرمنفد راس اجدير.

حيازة الشحنة تم بالتعاون مع أعضاء وحدة مكافحة التهريب والمخدرات ميناء طرابلس البحري.

وأكدت صفحة جمرك طرابلس على الفيسبوك أن معلومة مسبقة وردت لاعضاء التفتيش وتم تشكيل لجنة.

وقالت الصفحة أنه تم كشف التزوير في أوراق الشحنة بمادة مخدرة وليس أدوية عادية.

وأشارت أن الاقرار الجمركي المرفق باذن استيراد من إدارة الصيادلة مزور وتم ضبط مندوب من الشركة واحالة الموضوع .

وأشارت إلى أن الكمية تقدر بمليون وسبعمائة الف حبه تقريباً نوع (لاريكا) وأحيلت القضية لمكتب النائب العام.

رأس إجدير هي قرية ساحلية ليبية ضمن الحدود الإدارية لبلدية زلطن ومعبر حدودي على الحدود الليبية مع تونس.

في حين يقابلها من الجانب التونسي معتمدية بن قردان الحدودية.

وهي موقع لمحطة تجريبية حول استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه.

في حين تعتبر معبرا لحركة التنقل والتجارة بين تونس وليبيا.

وتعد رأس إجدير إحدى محطات مشروع السكة الحديدية في ليبيا والتي هي تحت الإنشاء منذ 2007.

وقد وقعت اتفاقية للربط مع السكة الحديدية في تونس وكذلك جزيرة جربة.

وتعود التسمية نظرا لموقعها الجغرافي والذي ينتهي فيه مصب لوادي صغير والذي يسمى الجدر.

واجدير هي تصغير لكلمة جدر، ورأس أي مصبه.