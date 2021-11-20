أغلى مفتاح سيارة بالعالم

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قدمت مفاتيح السيارة المذهلة المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة الأخرى والمصنوعة من مواد فاخرة فقط المفاتيح المرصعة بالجواهر من Awain متوفرة في ثلاثة إصدارات مختلفة: كوانتوم وسيرينيتي وفانتوم وآخرها يكلف أكثر من رولز رويس فانتوم الفعلية.

وتم إنتاجهم جميعًا بأعداد محدودة ويستغرق كل مفتاح من مفاتيح السيارة المرصعة بالأحجار الكريمة ما بين 100 أو 300 ساعة لإكمال ترصيعها وتبدأ من 49000 يورو (حوالي 55000 دولار) مع 3.6 قيراط من الماس مضمنة فيه و 175 جرامًا من الذهب.

ماس وذهب

بعد ذلك يبلغ سعر خط Serenity 80000 يورو (حوالي 90،000 دولار) ويأتي مع 20 قيراطًا من الماس أو أكثر و 175 جرامًا من الذهب. أخيرًا وليس آخرًا تبلغ تكلفة Phantom 500000 يورو بالضبط، مما يجعلها أغلى مفتاح سيارة في العالم بفارق كبير.

لإعطائك فكرة يبدأ سعر سيارة رولز رويس فانتوم 2019 من 450 ألف دولار لذلك إذا كنت تريد هذا المفتاح الاستثنائي لرولز رويس الجديدة، فسيتعين عليك الحصول على المزيد من المال.

20 نموذجًا

يمكن للعملاء في المستقبل تحسين مفتاحهم للتأكد من أنه فريد تمامًا من خلال اختيار مواد مختلفة لقسم المركز.

ستتوفر جميع المفاتيح الثلاثة في 20 نموذجًا فقط وهي مثالية لأي شخص يمتلك سيارات بوجاتي وأستون مارتن وبنتلي ورولز رويس ومازيراتي ولامبورغيني وماكلارين وبورش ومرسيدس بنز.

إذا كنت تستطيع بالفعل شراء واحدة من هذه السيارات الخارقة باهظة الثمن، فقد تتمكن من شراء أحد مفاتيح السيارة المصممة حسب الطلب أيضًا.

اقتناء المفاتيح

والهوس بالمجوهرات هو الذي دفع العديد من الأشخاص في السعي وراء اقتناء مفاتيح سياراتهم مرصعة بالألماس أو حتى هناك بعض السيارات التي تعمل الشركات على تزيينها ببعض الألماظ.

وتتنافس الشركات على توفير متطلبات رجال الأعمال بداية من مفتاح السيارة وصولاً لرغبة العملاء.