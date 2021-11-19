GMC تطرح واحدة من أقوى السيارات وأكثرها تطورا

أخبار ليبيا 24

كشفت GMC عن سيارة Sierra 1500 بنسختها الجديدة، وصممت لتكون من بين أكثر مركبات البيك آب تميزا من الناحية التقنية.

وحصلت المركبة على تعديلات ميزتها عن الموديل السابق، إذ تغيرت فيها ملامح الواجهة الأمامية والمصابيح لتظهر أقوى وأكثر عصرية.

الطرق الوعرة

كما جهزت بأنظمة تعليق مطورة تمنحها قدرات أكبر على اجتياز الطرق الوعرة وجعل القيادة أكثر سلاسة.

والتمييز الكبير تجلى بالتقنيات الحديثة التي حصلت عليها، نظام قيادة ذاتي متطور يمكنه توجيه المركبة بشكل كامل دون تدخل السائق.

كما يمكنه التحكم بالسيارة لتتجاوز السيارات الأخرى على الطرقات بأمان وبشكل آلي، فضلا عن أنظمة الأمان المتطورة كنظام النقطة العمياء ونظام التحكم الآلي بالفرامل.

واجهة قيادة

وداخليا تميزت هذه المركبة عن Sierra 1500 بواجهة قيادة جديدة كليا مزينة بالجلد والكروم والخشب الفاخر.

وجهزت الواجهة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13.4 بوصة، وشاشة إضافية قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وحصلت المركبة على أنظمة للتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وحساسات للضوء والمطر.

أنظمة قيادة مختلفة

وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيطها بالكامل، فضلا عن أنظمة قيادة مختلفة منها أنظمة لترشيد استهلاك الوقود.

وتعمل هذه السيارة بمحركات بسعة 5.3 لتر بعزم 360 حصانا، ومحركات 6.2 لتر بعزم 426 حصان، ومحركات 3.0 لتر بعزم 281 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.