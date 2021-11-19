وزارة الصحة تبحث تفعيل قسم الصحة المهنية

19 نوفمبر، 2021 9:43 م
3

أخبارليبيا24_متابعات

عقدت وزارة الصحة اليوم الجمعة اجتماعا بديوان الوزارة وذلك للبدء بوضع خطة لتفعيل قسم الصحة المهنية التابع لأقسام الرعاية الصحية الأولية بالدولة الليبية.

واوضحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك أن القسم يهدف إلى حماية العاملين بالمصانع والمُنشآت والمرافق الصحية والمستشفيات من الحوادث المحتملة.

وأضافت الوزارة أن القسم يهتم بمعالجة الأمراض الناجمة عن المهنة ومدى الضرر على المدى الطويل.

وقالت أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على مدى أهمية الرعاية الصحية الأولية في التصدي للأمراض وحماية المجتمع.

ونوهت إلى أن الأمر يأتي في  ظل انتشار جائحة كورونا والذي يعتبر التصدي لها مبني على الإجراءات الاحترازية والطب الوقائي.

وضم الاجتماع كلًا من مرعي الجازوي عضو الديوان والدكتورة فائزة الهواري مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بالديوان.

كما ضم مرعيه الدرسي مدير مكتب المالية بالديوان والدكتور عمر السوداني متخصص في مجال طب الأسرة والمجتمع.

كما حضر الدكتور صالح الفائدي عضو هيئة تدريس في قسم طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب البشري جامعة بنغازي وعضو هيئة تدريس في كلية الصحة العامة قسم إدارة صحية إيمان العقيلي.

وكان الوزير علي الزناتي وزير الصحة قد إلتقى الخميس أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة على مستوى ليبيا.

وناقش اللقاء عدد من الملفات أبرزها حقوق المهنة والشرعية القانونية للنقابة.

وبحث وزيادة المرتبات والتأمين الصحي والطبي للعناصر الطبية بالإضافة إلى تطوير المهنة

اجتماع الوزارة لتفعيل قسم الصحة المهنية
اجتماع الوزارة لتفعيل قسم الصحة المهنية

ج

الوسوم
19 نوفمبر، 2021 9:43 م
3

مقالات ذات صلة

نائبة الخارجية الأمريكية تدعو السياسيين في ليبيا للتنازل

19 نوفمبر، 2021 10:18 م
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة

الدبيبة يخصص منحة لدعم زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية 

19 نوفمبر، 2021 9:26 م
أخبارليبيا24 - مجتمع

عائلات ترفض طلاق الفتيات رغم الأذى والظلم الواقع عليهن أحيانًا..هذه ردود متابعينا حول الأمر

19 نوفمبر، 2021 9:20 م
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

تزايد أعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية 

19 نوفمبر، 2021 9:05 م
زر الذهاب إلى الأعلى