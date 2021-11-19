هل يتكرر سيناريو 2014؟ .. المشري يلوح  بالحرب إذا لم ترضيه نتائج الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

“السلطة أو الحرب”.. تهديد معهود من تنظيم الإخوان في ليبيا الذي يجنح إلى الإقصاء حين يختار الجميع الوطن، ويحمل السلاح في مواجهة السلمية.

وتجلى منهج وخطط تنظيم الإخوان في كل مناسبة تمر بها ليبيا؛ والتي كان آخرها إعلان رئيس ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة” الإخواني خالد المشري، أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، “لن يكون رئيسًا لليبيا ولو على جثث آلاف الليبيين”.

وأضاف في تصريحات صحفية “إذا جاء حفتر رئيسا فإن المنطقة الغربية ستقاوم بقوة السلاح”.

تلويح جماعة الإخوان الإرهابية بالحرب وتهديدها المبكر بالانقلاب على نتائج الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، يرفع منسوب التعقيد بالمشهد الليبي، ويعرقل مساعي حل سلمي لأزمة مستمرة منذ سنوات.

إلا أن انقلاب الإخوان على نتائج الاستحقاق الدستوري المقبل بات مرهونًا بفوز مرشحيهم أو خسارتهم؛ خاصة بعد أن فشلت خططهم السابقة في إقصاء أطراف بعينها من الترشح للاقتراع، إذ يفتح باب الترشح الأحد.

أخبار ليبيا 24 نشرت استطلاعا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك و تويتر” وجهت من خلاله سؤالا لجمهورها بشأن تصريحات خالد المشري الأخيرة هل هي بمثابة إعلان حرب إذا لم ترضيه نتائج الانتخابات الرئاسية، وهل تعتبر تصريحاته وثيقة قانونية تجره للمحاكمة باعتباره معرقلا لاستقرار ليبيا.

قال”ميلود المشاي” إنه يجب على المدعو خالد المشري الرحيل من ليبيا، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة محاكمته على التصريحات الأخيرة لأنه معرقل للانتخابات .

وذهب إلى ضرورة محاسبة كافة المسؤولين ومن كان على هرم السلطة منذ سقوط القذافي .

وبين أنه في منظور المشري وأمثاله الحرية والديمقراطية أن يكونوا هم الحكام والسادة يتربعون على كراسي الحكم ويتمتعون بالمال والجاه ودون ذلك لن يكون سلام واستقرار و دولة لها سيادة ويحكمها القانون .

ومن جهته، قال “حافظ التومي” إن المشري وزمرته جماعة من الأفاقين، وبين أن الله أنطق لسان المشري بمنهج الإخوان الفاسد الذي أعلن أنه أحد أفراده في السابق فدماء المسلمين عند هذا الحزب رخيصة لا تساوي شيئ مقابل وصولهم للكرسي، وهو فقط نطق بالواقع لا غير .

وشدد “حافظ التومي” بضرورة محاكمته وعلى مجلس الأمن إصدار عقوبة ضده كونه معرقل للانتخابات حسب تصريحاته .

وطالب “أم البنين” من المشري وجماعته بإحضار ابنائهم للقتال لو لم تعجبهم نتيجة الانتخابات، مشيرة كفنا دم وقتل لأبنائنا، من المفترض أن يعيش أبنائنا في بحبوحة .

ووصفت المشري وجماعة الإخوان بالخونة والعملاء الذين باعوا الوطن للغزو التركي .

وتسأل “Said Abdasamd” أين رجال القانون من محامين ووكلاء النيابة والقضاة الوطنيين لرفع دعوة قضائية ضد خالد المشري وأعوانه وكل من يحاول تأجيج الوضع وإشعال نار الحرب في البلاد .

ومن جهته، ذكر “Hassan Salem” أن المشري لا يستطيع أن يتخيل نفسه بدون سلطه وهو متشبث بالسلطة منذ 2012، ولكن الشعب الليبي قال كلمته وبعد الانتخابات سوف نقوم بتجريده من الجنسيه الليبية هو وأي شخص يقف في طريق إرادة الليبيين في اختيار من يحكمهم .

طالب “أسماعيل الورفلي” من النائب العام ضرورة إصدار مذكرة قبض في حق المجرم خالد المشري والتحقيق معه ومحاكمته، بتهمة الدعوة إلى الحرب والقتل .

وقال “ashraf algadiFlag of Libya” إن تصريحات خالد المشري وجماعته لا تسمن ولا تغني من جوع وما يسمى المجتمع الدولي يريد هذه الانتخابات بأي شكل من الأشكال وأي معرقل ستتخذ ضده عقوبات صارمة وهو يعي هذا الكلام جيدًا.

وعبر “توفيق حويل” أنا نعرف أن لا يوجد مقارنة بين المدعو المشري الإخواني، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر محرر الشرق والجنوب من الدواعش .

وأشار توفيق حويل إلى أن “المشري يخلق الفتن فقط لتخريب الانتخابات وادخال البلاد في متاهة الحرب من جديد .

وقال “Sami M. Ellafi”إنه يجب على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مخاطبة مجلس الأمن، والبرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي إخطارهم رسميًا بمساعي خالد المشري ومن معه لتعطيل التحول الديمقراطي.

وطالب “Sami M. Ellafi” الليبيين بالخروج للشارع لإطلاق رصاصة الرحمة على الإسلام السياسي ومطالبتهم بالرحيل عن البلاد .