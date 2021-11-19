هاني شاكر : محمد رمضان متحصن

أخبار ليبيا 24

كشف نقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر، موقف النقابة من الفنان محمد رمضان وذلك على خلفية منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء في البلاد.

وقال شاكر خلال مداخلة تلفزيونية أمس الخميس، إن محمد رمضان وضعه مختلف عن المطربين الممنوعين من الغناء.

وأوضح أنه عضو أساسي في نقابة المهن التمثيلية، فمن يمنعه أو يمنحه هو الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

واصفا رمضان بأنه “متحصن” لأنه عضو نقابة.

وأضاف أن هناك الكثير من الأصوات الجيدة على الساحة الفنية، لكن الظواهر السلبية هي التي تظهر على السطح، وأي حد “بيقلع أو بيعمل حاجة غريبة بيطلع تريند”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الممنوعين من الغناء، ليس من حقهم رفع قضية في القضاء الإداري ضد النقابة، لأنهم ليسوا أعضاء في نقابة المهن الموسيقية.

كما أكد أن قائمة المطربين الممنوعين من الغناء، سيتم إرسالها لكل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن وقفهم جاء بناء على قرار مجلس النقابة.

وكان هاني شاكر، قد صرح في وقت سابق، بأن المطربين الصادر بحقهم القرار، يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم “ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج”.

يشار إلى أن المغنيين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ”مسلم”، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ”فيلو”، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و”العصابة”، و”الزعيم”، وعلاء فيفتي، وفرقة “الكعب العالي”، ومجدي شطة، و”وزة”، و”شكل”، وعمرو حاحا.