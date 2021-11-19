نائبة الخارجية الأمريكية تدعو السياسيين في ليبيا للتنازل

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قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشمال أفريقيا كارين ساساهارا أن على القادة السياسيين في ليبيا التنازل والاتفاق على أساس إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

ونوهت نائبة الخارجية إلى ضرورة اعتماد المزيد من الإجراءات المؤيدة للشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا.

جاء ذلك في الاجتماع الذي استضافته مبادرة شمال أفريقيا التابعة للمجلس الأطلسي، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI).

ويناقش الاجتماع الآثار المترتبة على الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية والتحديات المستقبلية التي تواجه شمال أفريقيا.

وسلط عدد من مسؤولي المبادرة والسفراء الضوء على مجموعة واسعة من التحديات التي لا تزال المنطقة تواجهها ليبيا.

وتمثلت تلك التحديات في مكافحة الإرهاب العابر للحدود وتهريب المهاجرين غير القانونيية

كما بحث الاجتماع كيفية تحسين وتطوير الإدارة المحلية فضلا عن بناء البنية التحتية الأساسية.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت تزايد أعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت المفوضية أمس الخميس أن مقراتها تتواصل في استقبال مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية.

وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي استقبل المرشح أسامة البرعصي.

وذكرت المفوضية أنه بهذا يصبح العدد الكلي لأعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ (23) مرشحاً.

وأكدت العليا للانتخابات أنه عقب ذلك سوف تعلن المفوضية عن القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.

في حين وأوضحت أن قبول الملفات يُعد قبولاً مبدئياً، وسوف تحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام