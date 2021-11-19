مهر الزواج .. بين التعاليم الدينية والعادات الاجتماعية

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يدخل مهر الزواج ضمن منظومة التعاليم الدينية والعادات الاجتماعية التي ترافق الزواج، ولا يشكل مجرد تعبير عن تقدير المرأة فحسب.

ففي الواقع تتباين ثقافة التعامل مع مهر الزواج من بلد الى آخر، وحتى ضمن البلد الواحد، بين عائلة وأخرى، تبعاً للكثير من العوامل، أبرزها المستوى المعيشي للعائلة، وظروف الزوج، وكذلك رؤية المرأة لمفهوم المهر.

وهناك فئة من الذين يعتبرون حجم المهر تقديراً للمرأة وضماناً لاستمرار حياتها الزوجية، بينما يؤكد آخرون أن المهر ليس سوى أمر شكلي، ويمكن أن يكون رمزياً وبسيطاً.

توجهت وكالة أخبار ليبيا 24 بسؤال لجمهورها الكريم، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، وتويتر“، وكان مضمونه، عندما ذهب لأهل العروس للخطوبة هل كانت الطلبات كثيرة وتعجيزية أو لا ؟ وماذا فعلت وقتها؟

هداية صالح يقول إن “ فكرة المهر تشكل ضمانة للمرأة، لاسيما في ظل ارتفاع نسبة الطلاق في العصر الراهن”، ولفت الى أنه لابد من أن يكون المهر معقولاً، بحيث يتم تحديده بين العريس والعروس، وعدم المبالغة في الأموال التي تدفع، وبالتالي لا يتحول الى عملية استغلال كما يحدث مع البعض “.

وذكر “Ęmãđ Ęb” أنه ذهب لخطبة فتاة ولكن أهلها طلبوا مني بيت مستقل بكامل تجهيزاته ومهر بقية “15” ألف دينار ليبي، عندها لغيت فكرة الزواج في عقلي .

تعجيز

من جهته لفت عماد مصطفي، الى أن بعض العائلات تطلب مهوراً تعجيزية لا يتمكن الشاب من دفعها، وأن بعض الاهل يعتقدون أن المؤخر يعتبر ضماناً للمرأة من عدم الطلاق.

وأوضح أنه في الواقع التجارب أثبتت أنه في كثير من الأحيان تتنازل المرأة عن حقوقها كي تحصل على حريتها في حال لم تعد قادرة على الاستمرار في زواجها.

ومن جهتها، أكدت “Àķròta Mòdý” على ضرورة وضع شروط للرجل المتقدم للزواج، معللاً أن السبب في ذلك وراء انعدام الاخلاق والدين عند بعضهم .

وأشارت أنها مع ضرورة وضع الشروط إذا كان الرجل يريد الفتاة، حتى تقيده هذه الشروط وليست لعبة يأخذها فترة من الزمن ويرميها .

وقالت “Rayan FT” إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا معيارًا في بناء الأسرة، وهو معيار أخلاقي، ومعيار آخر ويجب على الأسرة تسهل «أقلهن مهرًا أكثرهن بركة».

وأوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتقديم صاحب الخلق عن صاحب المال، ثم جعل هناك حقوقًا مادية والقدرة أيضا على الإنفاق.

ومن جهتها، أضافت “ᎯᏞᏃᎯᎻᎡᎯ ᎯᎷ” إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أنه من يُقدم على خطوة الزواج يجب أن يكون مستعدًا.

وقالت إنه من لا يستطيع الزواج عليه أن يتوقف، من استطاع منكم الباءة فليتزوج».

وأوضحت أن الطمع عمى قلوب الناس وهناك من يطلب مبلغ كبير لقاء مهر بنته، مشيرة إلى أنه ليس كل شخص يريد خطبة بنت “تبدأ تفشك عليه وتبي وتبي وتبي” .

وأعرب أن الزوج في هذه الفترة أصبح تجارة ناس أتاجر ببناتها تطلب سيارات فارهة وفيلا و و و و الخ.