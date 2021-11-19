صلاح يعرض قميصه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد علني لهذا السبب

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أعلن مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، عن رغبته في عرض قميصه الذي ارتداه خلال المواجهة أمام مانشستر يونايتد وشهدت تسجيله لـ “هاتريك” تاريخي، يوم 23 أكتوبر الماضي، للبيع في مزاد علني.

وقاد محمد صلاح فريقه في تلك المواجهة للفوز بخماسية نظيفة على ملعب “أولد ترافورد”، وذلك في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح صلاح، أن عائد المزاد سيخصص لجمعيات الرفق بالحيوان في مصر.

وقد كتب صلاح مغردا على “تويتر”، الجمعة: “الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان. وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 23 أكتوبر 2021 في مزاد مفتوح. لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان في مصر. هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا”.

الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان.

وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر. هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا. — Mohamed Salah (@MoSalah) November 18, 2021

والثلاثية في شباك “الشياطين الحمر” جعلت من محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الـ”برميرليغ” يسجل “هاتريك” في ملعب “أولد ترافورد”. إضافة إلى أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد يونايتد.

وفي المقابل أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤخراً فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر 2021.

وبدأ صلاح ثلاثيته التاريخية في الدقيقة 38، حين سجل هدف ليفربول الثالث، قبل أن يحرز هدفين آخرين في الدقيقتين 45+5 و50.

ونشر نادي ليفربول عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، صورة للنجم المصري، وعلق عليها: “هذا زمن صلاح، ونحن فقط نعيش فيه!”.