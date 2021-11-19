متهما المفوضية بالتواطؤ مع المجتمع الدولي.. الغرياني يجدد التحريض على إفشال الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

يستمر المفتي المعزول، الصادق الغرياني، في التحريض على إفشال الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل.

الغرياني قال في برنامج الإسلام والحياة الذي تبثه قناة التناصح التابعة له، “إن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بسياسة الأمر الواقع”.

مشيرا أنه لا منطق إلا لـ القوة والغلبة.

وأدعى الغرياني أن كل ما يقومون به من اتفاق الصخيرات وخارطة الطريق هي مجرد إهدار للطاقات واستهلاك للأموال.

واتهم الغرياني مفوضية الانتخابات بالتواطؤ مع المجتمع الدولي بشأن القوانين الانتخابية التي أصبحت كأنها قاعدة دستورية.

وزعم الغرياني أن “هناك تزوير وقوانين معيبة تلقفتها المفوضية وبنت عليها لتقرر مصير أمة”.

وقال الغرياني، “إذا رضيتم واكتفيتم بالبيانات فقط لا تلوموا إلا أنفسكم، سيبتلعكم هذا الأخطبوط وسيعمكم الطوفان ولا يبقي منكم أحدًا يقول لا إله إلا االله وهذه سياسية الطاغية”.

وأردف الغرياني قائلا: “نحن في لحظة مصيرية ومنعطف طرق إذا لم نقم بوقف المهزلة”.