قدامى الصقور يتوج ببطولة قدامى الرياضيين بالمنطقة الشرقية
أخبارليبيا24- خاص
توج مساء اليوم الجمعة فريق قدامى الصقور ببطولة قدامى الرياضيين بالمنطقة الشرقية بعد أن حقق فوزاً على قدامى البرانس بهدفين مقابل لاشيء.
سجل أهداف الصقور أسامة فتحي من علامة الجزاء وأضاف محمد عبدالكريم الهدف الثاني وأضاع فريق قدامى البرانس ركلة جزاء.
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد النيبو وفرج الفيتوري واسلومة ارحيمين وحمزة امحارب وراقب اللقاء سليمان العجني.
تحصل فريق المختار على كأس اللجنة وفريق الوطن تحصل كأس أفضل الفرق.
حضر مراسم تسليم الكؤوس عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية وعدد من الضيوف من باقي الأندية المشاركة.