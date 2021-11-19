غويلة : المجتمع الدولي هم كفار قريش

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الداعم للجماعات الإرهابية، عبدالباسط غويلة، إن المجتمع الدولي يخوّف العلماء والمشايخ من الاعتراض على الانتخابات بقوانين عقيلة صالح المعيبة .

وأضاف، عضو ما يعرف بهيئة علماء ليبيا، أن العلماء ليس لديهم حسابات في البنوك الغربية حتى يخافوا من المجتمع الدولي.

ولفت غويلة إلى أن المجتمع الدولي أعلن عن عقوبات للرافضين كما كان كفار قريش بإخافة النبي، وفق قوله.

وتابع:” الذين يخافون من المجتمع الدولي هم أصحاب الحسابات، ويريدون أن يقبلهم الدول الغربية وأمريكا لأنهم يريدون المناصب” على حد ادعائه.

وتساءل:” لماذا يريد السفير الأمريكي والمجتمع الدولي الديمقراطية لبلادهم ولا يريدونها في ليبيا ويفرضون علينا انتخابات مفصلة على حفتر”.