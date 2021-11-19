عائلات ترفض طلاق الفتيات رغم الأذى والظلم الواقع عليهن أحيانًا..هذه ردود متابعينا حول الأمر

أخبارليبيا24

لا تتقبل بعض العائلات في ليبيا طلاق الفتيات، وتختلف الأسباب من عائلة إلى أخرى. ويكون لنظرة المجتمع إلى ابنتهم المطلقة هو أكثر الأسباب شيوعًا في رفض هذا الأمر حتى وإن كان هناك ظلم بين واقع على ابنتهم.

حول هذه القضية الشائعة طرحنا تساؤلا لمتابعينا عبر حسابنا على “فيسبوك” محاولة منا لتسليط الضوء أكثر لمعرفة أسباب هذا الرفض.

وبداية يقول صاحب إيميل باسم “وين ماشي” :”للضرورة أحكام، أبغض الحلال عند الله الطلاق

وتقول وكيلي الله :”علي الظروف”، أما Fajer AB :”كانه أنا يضربني هكي؟ لما يعلقوه في جوهرة الميدان، مش يطلقوني بس؟!”.

وترى رفقا بالقوارير بأنه :”موقف بايخ بس أكيد نحسم قراري وحياتي”، في حين تقول Saba Al-Werfalli :”كان يديرلي شي يقتلوه مش بس يطلقوني الحمد لله مش هكي هلي”.

وتقول اوبہٰ :”احنا عادي الطلاق عندنا..نطلق خير ماتسكتي عالظلم..بس في عايلات هكي”.

وتعتقد ᎬᏚᎡᎯ ᎯᎻᎷᎬᎠ :”كله من نظرة مجتمع جاهل ومعقد عندهم البنت لو رفضت تتجوز عيب وفيها ومنها الغلط ولو طلبت الطلاق يكرهوها ويتغير اسمها للمطلقة”.

وتضيف ᎬᏚᎡᎯ ᎯᎻᎷᎬᎠ :”الغلط في عقول الناس وتفكيرهم والأهل اللي يخافوا من كلام الناس اللي يشوفوا أن البنات هم الملامات. نسو أن أشرف الخلق قال المؤنسات الغاليات حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص جاهل وربط مصير بنت بعادات وتقاليد جاهلة وكلام ناس فاضي”.

وتؤكد Senureta Na بالقول :”أول حاجة مش حرام ومش عيب، ثاني شي ربي داره آخر حل وذكر في القرآن الكريم وله آيات وأحاديث وشرح”.

وتتابع :”الأهل المفروض يكونوا متفاهمين البنت معندهاش غير بيت أهلها وتتحسب ربي عليه لأن غلط فيها وربي يهدي الجميع”.

وتتساءل Dania Mazen :”قصدكم مازال عايشين النوعية هذه؟”، وارى Nona A Bockshim بأنه :”جهل وتخلف”.

ويقول Anees Libya :”لا المشكلة يرفضوا الطلاق في البداية بس أما تنتحر أو يضربها لعند يسببلها عاهة أو مرض نفسي هذك الساعة يانعلي يابنيتي”.

وتذكر Ekram ZL :”ربي يهدي الجميع في هلبه هكي علي خاطر الصغار ومتحملين وفي الأخير وين بيتزوج عليها يقولولها الغلط منك وأنت وأنت وكان مهتمة راهو ماصارش هكي”.

وترى امرأة نرجسية أن مصاحبة لابد أن تكون بمعروف وتقول :”عاشروهنّ بالمعروف وسرّحوهنّ بإحسان”، هكي الإسلام قال لكن أحني شعب يعبد في المجتمع”.

وتقول Wery Alhadad :”لو كان استمرار الزواج ها يأثر عالعيال. فالطلاق حل سليم لأن هو زواج غير ناجح، حرام العيال هكي مش في صالحهم، بذات نفسيتهم كل ما يكبروا كل مايزيد يأثر عليهم الموضوع”.

وتؤكد Ñõ Ďý :”في بنية طلبت تطلق هلها قالوا نفس الكلام اللي في الصورة بعد فترة جتهم جثة ميتة، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أهل يديروا في بنتهم هكي”.

أما ملاك الورفلي تتساءل :”وكان هو يبي يطلقها شني تعيش معه بالحرام؟، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

عبد المعز محمد يقول :”أحيانا يكون الطلاق راحة في وجود حياة كلها جحيم”.

وتعتقد Meme Zaied أمن :”مش حرام المرأة ترجع لأهلها، مش حرام تطلق قصدي مستريحتش معاه الراجل مش مضطرة تتحمله عمرها كله”.

ويرى Хишам Хишам :”أن أكبر غلطة وجهل اللي يزوجوها بسيف عليها بعدين تقعد تعاني، والجهل هذا قاعد في بعض الناس”.