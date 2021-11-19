ظهور إمام سابق بالمسجد الحرام في فيديو ترويجي يثير استغراب مغردين سعوديين

19 نوفمبر، 2021 12:11 م
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ضجة على تويتر لمشاركة الشيخ عادل بن الكلباني في فيديو ترويجي
ضجة على تويتر لمشاركة الشيخ عادل بن الكلباني في فيديو ترويجي

أخبار ليبيا24

تفاجأ، مغرّدين سعوديين على منصة تويتر بظهور الشيخ عادل بن الكلباني، كُلف سابقا بإمامة المصلين في المسجد الحرام، في فيديو ترويجي لموسم الرياض 2021 الترفيهي.

وأعرب المغرّدين عن استغرابهم من ظهور الشيخ عادل بن الكلباني، فب الفيديو الترويجي بمشاركة 14 من نجوم الغناء والفن والرياضة والإعلام، ومشاهير مواقع التواصل في السعودية، مثل محمد الدعيع وسعد العويران وخالد عبد الرحمن وخبير الفلك خالد الزعاق.

وقد ظهر الكلباني مروجا لمنطقة بموسم الرياض تحاكي لعبة افتراضية شهيرة باسم (كومبات فيلد).

وفي ساعات قليلة حقق المقطع الدعائي المثير على طريقة “أفلام الأكشجن”، الذي تتجاوز مدته دقيقتين، مشاهدات وصلا لأكثر من 4 مليون مشاهدة.

ونشر، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، المقطع على حسابه بتويتر، ، لتفاجئ المغردون بمشاركة الكلباني في أحد المشاهد.

وكتب الشيخ عادل بن الكلباني معلقا على المقطع الدعائي، ” ظنك يمدي أروح لهوليود؟”.

لكن تغريدته لاقت استهجانا من بعض المغردين، حيث كتب أحدهم: “القدوة والإمام هل نصدق هذا الفعل. أنت حر بما تفعل لكن ليست أفعال الصالحين أن تقبل بمثل الأعمال وكأنك تدعم أهل الباطل ونشر الفساد”.

ورد عليه الكلباني، “من هم أهل الفساد والباطل؟”، مضيفا “الرماية فيها مخالفة لأمر الله ورسوله”؟

وكتب مغرد آخر: “والله يبو كلباني أنت أكبر من أن تكون في هذا الفيديو، لكن ما نقول إلا الله يهديك ويفتح على قلبك”.

كما كتب آخر: ” يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، من بيوت الله والحرم الى الترفيه وهوليوود!!!”.

وانطلقت فعالية “كومبات فيلد” في الجنادرية بالرياض يوم 23 أكتوبر وتستمر حتى 16 مارس 2022.

وتطمح السعودية إلى تعزيز قطاعها للترفيه في إطار الخطة التي تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليص اعتماد المملكة على النفط.

 

 

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19 نوفمبر، 2021 12:11 م
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