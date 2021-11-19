توقعات بسقوط أمطار على الشمال يصحبها رعود وحبات بَرَد

أخبار ليبيا24

توقعت الأرصاد، سقوط أمطار على الشمال، اليوم الجمعة، وتكون متفرقة وأحيانا جيدة. وذكرت الأرصاد أن الأجواء غائمة على أغلب مناطق الشمال ويتخللها سقوط أمطار خاصة على المنطقة الممتدة من أبوقرين وحتى سرت والمناطق المجاورة لها.

كما توقعت الأرصاد، أن تكون هناك فرصة لأمطار أفضل على مناطق الشمال الشرقي. وخاصة مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر وحتى أقصى الساحل الشرقى وبعض مناطق الدواخل.

وأوضح، وفقا للنشرة التي اطلعت عليها أخبار ليبيا24، أن أجواء الأمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانا.

ورجح، المركز الوطني للأرصاد الجوية، احتمال تكوّن الضباب هذه الليلة وصباح الغد على أغلب مناطق الجبل الغربي.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خلال فترة النهار تتراوح ما بين 15 إلى 22 درجة مئوية. وتبقى الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب، حيث تتراوح ما بين 26 إلى 31 درجة مئوية وتسجل تراجعا يوم الغد على مناطق الجنوب الغربي.