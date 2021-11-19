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اتفقت الحكومة مع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز على زيادة مخصصات الوقود للمنطقة الجنوبية لتصل إلى ما يقارب مليون لتر يوميا بدلا من نصف مليون لتر يوميا.

جاء هذا الاتفاق، خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ونائبة رمضان أبوجناح، مع إدارة شركة البريقة.

كما تم الاتفاق، مع شركة البريقة على أن يتم تعبئة مستودع سبها بكامل طاقته الاستيعابية والتي تصل إلى 27 مليون لتر، ومتابعة المسؤولين على المستودع وتحديد الخروقات الواقعة.

وتقرر تكليف القوة المشتركة المشكلة من كتيبتي 166 وطارق بن زياد. وذلك لتأمين وصول الوقود ومتابعة التوزيع بالتنسيق مع مديريات الأمن.

يأتي هذا الاتفاق في إطار إيجاد حلول جذرية لأزمة الوقود التي تعاني منها منطقة الجنوب الغرب لليبيا.

وسيتابع أبوجناح، مهمة عقد اجتماعات دورية مع وزارة الحكم المحلي والبلديات ومكاتب الحرس البلدي. وهذا لتحديد أدوارها بشكل دقيقة في هذه الآلية.

وحضر الاجتماع، وزير الداخلية خالد مازن ووكيل الوزارة لشؤون المديريات بشير الأمين. كما حضره آمر كتيبة 166 محمد الحصان، ومدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية.

كما حضر الاجتماع مدراء الإدارات بشركة البريقة ومدراء الشركات الخاصة بالتوزيع (نفط ليبيا – الراحلة -الشرارة).

وقال مكتب الدبيبة، إن الأخير شدد على ضرورة وضع حد لأزمة الوقود في الجنوب وزيادة الكميات المخصصة لصالح المستودع الخاص بالمنطقة وتأمينها وضمان توزيعها.

وأكد أبوجناح، أن مشكلة توفر الوقود شهدت انفراجا نسبيا بالمنطقة، ولكن يجب معالجتها بشكل كامل.

ومن جانبه أوضح مدير شركة البريقة لتسويق النفط الإجراءات، التي ستقوم بها الشركة من خلال زيادة الكميات وتفعيل مستودع سبها بطاقته الاستيعابية القصوى. وأكد على توفر كميات الوقود المطلوبة.