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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تزايد أعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت المفوضية أمس الخميس أن مقراتها تتواصل في استقبال مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية.

وأكدت أن مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس استقبل المرشح عثمان عبدالجليل، وعبدالسلام يونس رحيل. وفتحي باشاغا. ومحمد خالد الغويل. ومروان عميش. وعبد الحكيم اكشيم. وإسماعيل الشتيوي.

وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي استقبل المرشح أسامة البرعصي.

وذكرت المفوضية أنه بهذا يصبح العدد الكلي لأعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ (23) مرشحاً.

وأوضحت المفوضية أن قبول الملفات يُعد قبولاً مبدئياً، وسوف تحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وبينت أن هذا الإجراء عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.

وأكدت العليا للانتخابات أنه عقب ذلك سوف تعلن المفوضية عن القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.