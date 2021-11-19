بويصير لـ”سيف الإسلام” : اشكر فبراير ياهذا التى جعلتك تتمتع بالديمقراطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المحلل السياسي المؤيد لدخول القوات التركية لليبيا “محمد بويصير”، إن “أحد المرشحين الكرام، يبشركم بالعودة إلى ماقبل فبراير 2011.

وتابع بوصير أن حكم وفكر الفرد عاد “الديك الذى لا يحيض والرجل الذي لا يبيض” واعتبار الديمقراطية من رجس الشيطان”.

وتابع على حسابه بموقع فيسبوك: “يبشركم بالعودة لحكم الأسرة التى تتحكم فى الحياة من السياسة الى الأعمال وتحتكر نجومية الرياضة وحتى الجمعيات الخيرية .

وأكمل نبشركم بالعودة إلى الاستبداد والقمع وتسمية المعارضين بالكلاب وسياسة التصفية الجسدية والمشانق التى نصبت فى الجامعات وغرف التعذيب وقتل المعتقلين فى دم بارد .

ولفت “نبشركم بالتقسيم والذى وعد به فى أيامه الأخيرة، موضحًا أن تكونوا شعبا به جزء موال درجة أولى والباقى من الدرجة الثانية” .

وواصل “بدلا من أن يعتذر عن كل ذلك، عن ملايين الليبيين الذى عاشوا فى أحياء ليس بها شبكات صرف صحى .

وأضاف يتجاهل أن سياسات الأربعين عاما صحية فاشلة جعلت من دول الجوار مقصد وتعليم غير فعال لم يساهم فى بناء البلاد .

وقال بوصير إنه اتخذ الموقف الخطأ يومها وحرض على إطلاق النار فى أشرطة مسجلة وموجودة أدت إلى اتهامه بجرائم حرب.

وأنه لو كان انتصر عام 2011 لنصب المشانق على الطريق الساحلى من الحدود الى الحدود، لشنق من أسماهم جرذانا.

وزعن أن تلك المشانق قد تنصب من جديد لتنفيذ حكم الإعدام فى كل من شارك بفبراير ومن يفكر فى معارضته”.

واختتم بويصير “اشكر فبراير يا هذا التى جعلتك تتمتع بالديمقراطية التى حرمتنا منها عقودا طويلة والتى تركتك تتقدم للترشح” .