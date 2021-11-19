المنقوش تبحث مع نظيرها البحريني مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحثت وزير الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، مع نظيرها البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، مستجدات الوضع في ليبيا وجهود تحقيق الأمن والاستقرار.

وبحسب بيان الخارجية وصلت المنقوش، والوفد المرافق لها صباح اليوم الجمعة، إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة عمل.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة المنقوش في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

وتم خلال هذا اللقاء، بحث مسار العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة ليبيا و مملكة البحرين الشقيقة، وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك.

من جانبها قالت الخارجية البحرينية أن البلدين تطلعان لتنمية تلك العلاقات إلى مستويات أوسع بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

كما تم مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية، والجهود التي تُبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وشارك في اللقاء، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، عبدالله بن أحمد آل خليفة، ومدير عام وزارة الخارجية.

ومن قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية أحمد محمد الطريفي.