المشري: لن أكون جزءً من العملية الانتخابية في ليبيا

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قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، اليوم الجمعة، “نرفض تفصيل القوانين الانتخابية على أشخاص ونرفض تعديلها على آخرين.

وتابع المشري في كلمة مسجلة بثها عبر صفحته بـ فسبوك، “نفهم جيدا الرغبة الجامحة لدى كل الليبيين بإجراء الانتخابات”.

وأضاف، “طالبنا بإجراء التغيير وقدمنا مقترحات ولكن كانت هناك رغبة للدخول في حالة صراع ومغالبة بدلا من حالة التوافق”.

وأردف المشري قائلا: “أشيع أنه قد يتم تعديل لإحدى مواد القانون المعيب غير المبني على أساس دستوري والمخالف للاتفاق السياسي ومخرجات برلين ومخرجات الحوار السياسي”.

وتابع: “رفضنا تفصيل القوانين على أشخاص ونرفض تعديلات على أشخاص آخرين”.

وأضاف المشري: “نحن نريد انتخابات مبنية على دستور أو قاعدة دستورية والحديث عن الدستور ربما يراه البعض تعطيل للانتخابات”.

وأكد المشري أنه لن يكون جزءً من العملية الانتخابية في ليبيا سواء كناخب أو مترشح.

وتابع: “نحن في إطار إعداد مقترح بحيث تكون الانتخابات النيابية في 15 فبراير والجولة الأولى من الرئاسية في ذات الموعد”.

وقال المشري: “نريد ضمانات بعدم التزوير منها تركيب المنظومة البارومترية التي بها بصمات الأيدي والوجه”.