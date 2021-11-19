الدبيبة: من يعتبر صرف الأموال هدرا فهو غير وطني

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شدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبية على أهمية استكمال مشروعات التنمية والحفاظ على التنوع الجغرافي وأن صرف الأموال لا يعد هدرا.

جاء ذلك خلال متابعة الدبيبة مساء اليوم الجمعة لسير العمل بمشروعات التنمية 2021 ضمن خطة عودة الحياة

وأوضح الدبيبة أن المخصصات المالية قد تم تخصيصها وفق القانون المالي للدولة وأن حكومة الوحدة الوطنية أطلقت عودة الحياة لترجع التنمية لبلادنا.

وتابع الدبيبة خصصنا المليارات لهذه المشروعات وأن من يعتبر صرف هذه الأموال هدرًا فهو كلام غير مسؤول وغير وطني على الإطلاق.

وبحسب صفحة حكومة الدبيبة بالفيسبوك قام رئيس مشروعات المواصلات بتقديم عرض للمشروعات التي انطلق العمل بعا و عددها 197 مشروعاً.

وقدم رئيس جهاز الإسكان والمرافق عرضا أوضح خلاله سير العمل بمشروعات الجهاز والتي تبلغ 262 مشروع.

في حين شملت المشروعات كافة المناطق الليبية والتي بلغت نسب الإنجاز فيها نسبًا عالية.

كما قدم رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية عرضا آخر أبرز فيه أهم المشاريع التي باشر الجهاز في تنفيذها.

في حين ضمت المشاريع عددًا من المرافق الصحية والمدارس بإجمالي 273 مشروع.

وكان الدبيبة قد خصص اليوم الجمعة 500 منحة لدعم وتشجيع زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية.

وأعطى الدبيبة الأولوية في صرف المنحة بقيمة 50 ألف دينار لكل منحة وعدم التقيد بتاريخ عقد الزواج.

وشدد الدبيبة على أن تصرف هذه القيمة إذا كان أحد الزوجين من ذوي الإعاقة أو كلاهما.

في حين أكد أن المنحة تصرف أيضا إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من أبناء الرعاية الاجتماعية.