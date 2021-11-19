الدبيبة يخصص منحة لدعم زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية 

19 نوفمبر، 2021 9:26 م
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رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة

أخبارليبيا24 

خصص رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة 500 منحة  لدعم وتشجيع زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية. 

وأعطى الدبيبة الأولوية في صرف المنحة بقيمة 50 ألف دينار لكل منحة وعدم التقيد بتاريخ عقد الزواج. 

وشدد. على أن تصرف هذه القيمة إذا كان أحد الزوجين من ذوي الإعاقة أو كلاهما أو إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من أبناء الرعاية الاجتماعية. 

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لما جاء في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة. برئاسة رئيس الحكومة رئيس المجلس الأعلى لذوي الإعاقة. 

19 نوفمبر، 2021 9:26 م
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