الدبيبة يتابع مشكلة توفر الوقود بالمنطقة الجنوبية 

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استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الخميس مشكلة توفر الوقود في المنطقة الجنوبية.

وشدد الدبيبة خلال اجتماع موسع على أن نقص توفر الوقود وسرقته واستمرار معاناة المواطن لا بد من وضع حد له.

وذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه لا بد أيضًا من وضع حلول عملية خلال هذا الاجتماع.

وأكد على ضرورة زيادة الكميات المخصصة من شركة البريقة لصالح المستودع الخاص بالمنطقة وتأمينها وضمان توزيعها.

ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء رمضان بوجناح إن مشكلة توفر الوقود شهدت انفراجًا نسبيًا بالمنطقة.

وتابع بوجناح أنه لا بد من معالجة المشكلة بشكل كامل حتى يتمتع المواطن بالمنطقة الجنوبية بجزء من حقوقه.

وأوضح مدير شركة البريقة لتسويق النفط. الإجراءات التي ستقوم بها الشركة من خلال زيادة الكميات وتفعيل مستودع سبها بطاقته الاستيعابية القصوى. مؤكدًا على توفر كميات الوقود المطلوبة.

وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات والتدابير منها زيادة الكميات المخصصة للمنطقة الجنوبية لتصل إلى مليون لتر يوميًا بدلاً من 500 ألف لتر يوميًا.

وشددوا على أن يتم خلال شهر من تاريخ هذا الاجتماع تعبئة مستودع سبها بكامل طاقته الاستيعابية. والتي تصل إلى 27 مليون لتر. ومتابعة المسؤولين على المستودع وتحديد الخروقات الواقعة.

وتم تكليف القوة المشتركة المشكلة من كتيبتي 166 وطارق بن زياد لتأمين وصول الوقود ومتابعة التوزيع بالتنسيق مع مديريات الأمن.

وكُلف نائب رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع وزارة الحكم المحلي والبلديات ومكاتب الحرس البلدي لتحديد أدوارها بشكل دقيق في هذه الآلية.