الإفتاء : على الليبيين رفض الانتخابات لمنع المجرمين من حكم ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت دار الإفتاء التابعة لمفتي الدم الصادق الغرياني، بضرورة الترتيب لإجراء الانتخابات، طبقًا لقاعدة دستورية توافقية، على حد تعبيره.

وأصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بيان حول ما وصفته بـ”رفض انعقاد انتخابات قائمة على خلاف القانون”.

وقال البيان إن المجلس يتابع ما يجري في ليبيا مِن التدخل الدولي من بعض الدول المعادية للشعب الليبي – ليستنكر سعي تلك الدول إلى إعادة تمكين المجرمين، الذين سفكوا دماءَ الأبرياء في ثورة التكبير، في مختلف المدن الليبية، وكذلك العدوان الغادر على جنوب طرابلس قبل سنتين، على حد زعمه.

وتابع ” في الوقت الذي يؤيد فيه المجلس، الترتيب لإجراء الانتخابات، طبقًا لقاعدة دستورية توافقية، تضمن رضا الأمة الليبية، المؤدي إلى الاستقرار.

مستنكرًا انفراد مجموعة من مجلس النواب، بوضع قانون الانتخابات، ناكثًا عهوده السابقة، باعتماد مبدأ التشاور والتوافق” على حد وصفه.

واتهم المجلس، مفوضية الانتخاباتِ بالتواطُؤَ مع هذا التزوير، مشيرًا أنها الجهة التي كان المأمول منها، أن تحافظ على الأمانة.

واستطرد” إن مجلس البحوث والدراسات الشرعية يجرم ما تقوم به هذه المجموعة من مجلس النواب.

ودعا البيان الليبيين كافة إلى رفضها، والتمسك بالمطالبةِ بإجراءِ الانتخاباتِ وفقًا لقاعدةٍ دستورية توافقية، كفيلة بمنع القتلة والمجرمين.

واختتم البيان أن هناك من يريد التحكم في مصير الليبيين، عبر انتخابات بقانونٍ معيب، بعد أن فشلوا في الوصول إليه بفوهاتِ بنادقهم”.