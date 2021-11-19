إنقاذ (191) مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية

أخبارليبيا24

أكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ (191) مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية.

وأوضح مكتب المراسم أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين مطاطي وآخر خشبي.

وأشار. إلى أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأكد المكتب أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.