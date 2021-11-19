إنقاذ (191) مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية
أخبارليبيا24
أكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ (191) مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية.
وأوضح مكتب المراسم أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين مطاطي وآخر خشبي.
وأشار. إلى أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأكد المكتب أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.