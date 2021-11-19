أبل تستعد لمنح مستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم

أخبار ليبيا 24

تستعد “أبل” لمنح مستخدميها فرصة تصليح هواتفهم الذكية وبعض أجهزة الكمبيوتر بأنفسهم.

ويأتي ذلك في تنازل غير متوقع من شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتسم منظومة أجهزتها وبرامجها بأنها مقفلة جدًا.

وبحسب فرانس برنس، أوضحت “أبل” في بيان أن المتجر الإلكتروني الذي أطلقت عليه تسمية “سيلف سرفيس ريبير (التصليح بالخدمة الذاتية)” سيتيح شراء أكثر من 200 قطعة غيار.

وأيضا أدوات مفيدة لتصليح أكثر الأعطال والمشكلات شيوعًا في أحدث نسخ “آي فون” (12 و13)، كالبطاريات أو الشاشات.

ودُرجت “أبل” على حصر تصليح أجهزتها بفنييها في متاجرها وبعض التجار المصرح لهم، لكنّ فترات الانتظار للتصليح طويلة والأسعار مرتفعة عمومًا.

وتتعرض “أبل” باستمرار لانتقادات تتعلق بهذا الجانب وبكون تقادم أجهزتها مقصودًا ومخططًا له.

وأيضا ستُطلَق الخدمة الجديدة في الولايات المتحدة مطلع العام 2022، قبل أن تمتد إلى دول أخرى خلال السنة.

كما ستشمل قريبًا، بالإضافة إلى الهواتف الذكية، أجهزة كمبيوتر مزودة شريحة “إم 1” التي تصنعها “أبل” نفسها.