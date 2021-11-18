وزير النفط يمثل ليبيا في الاجتماع 23 للدول المصدرة للغاز

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مثل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون ليبيا في الإجتماع الوزاري السنوي 23 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وأوضحت صفحة الوزارة على فيسبوك أن الاجتماع عقد عبر الدائرة الافتراضية حيث راجع المجتمعون سير العمل بأمانة المنتدى.

وتم الاستماع لتقرير رئيس المجلس التنفيذي وتقرير الأمين العام وأتخذوا حزمة قرارات متعلقة بإدارة شؤون المنتدى في السنة القادمة،

وأستعرض الاجتماع استعداد دولة قطر لإستضافة قمة المنتدى السادسة خلال شهر فبراير 2022.

كما تم في الاجتماع المفاضلة بين المرشحين لوضيفة الأمين العام للمنتدى.

واتفق الوزراء على اختيار مرشح الجزائرمحمد هامل أميناً عاماً للمنتدى اعتباراً من بداية شهر يناير 2022 ولمدة سنتين.

في حين يعد هامل خلفا للأمين العام من دولة روسيا الذي إنتهت فترته هذا العام.

وإصدار الوزراء بيانا حول الفرص والتحديات التي تواجه سوق الغاز ودور المنتدى في دعم استقرار هذا السوق.

وكان عون قد مثل ليبيا في الأسبوع الأفريقي للطاقة الذي أقيم بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا للفترة من 9- 12 نوفمبر 2021:

وقال خلال المؤتمر عون نحن نقدر عاليا عودة المستثمرين الأجانب لليبيا.

في حين أكد أن ليبيا لديها موارد طبيعية هائلة من النفط والغاز والمعادن.

وأوضح عون أن حكومة الوحدة الوطنية تشجع الإستثمار الأجنبي.

في حين نوه إلى أن ليبيا تحرص على مصلحة قارة أفريقيا وخاصة دول الجوار.